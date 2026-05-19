Halla Aktie
WKN DE: A1CYMZ / ISIN: KR7060980000
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19.05.2026 15:00:00
„The Mandalorian and Grogu“: Mando aufs Maul
Nach drei Serienstaffeln landet Mando im Kino. „The Mandalorian and Grogu“ setzt auf rasante Action und eine simple Story, um „Star Wars“-Fans zu unterhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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