Orient Aktie
WKN: 864642 / ISIN: JP3199000005
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29.07.2026 11:49:00
„The Mermaid Mask“ angespielt: Orient Express trifft auf Monkey Island
„The Mermaid Mask“ erneuert das Genre der Point-&-Click-Spiele mit viel Witz und Detailliebe. Wozu da noch einen Mörder schnappen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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