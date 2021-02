„Together, Go Better": Die internationale Vertriebskonferenz 2021 von GAC MOTOR findet online statt

GUANGZHOU, China, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am 28. Januar veranstaltete GAC MOTOR seine große internationale Vertriebskonferenz 2021. Unter dem Motto „Together, Go Better" versammelten sich Vertriebspartner aus 26 Ländern „in der Cloud", um unabhängig von Zeit und Ort eine lebhafte Online-Besprechung mit GAC MOTOR zu führen.

Dank der tatkräftigen Unterstützung seiner weltweiten Partner gelang es GAC MOTOR im Jahr 2020, sowohl die weltweite Pandemie als auch wirtschaftliche Rezessionen zu überwinden. Das Unternehmen schaffte es, im Vergleich zum Vorjahr ein Exportwachstum von 18 % zu erzielen, was es zu einem der drei am schnellsten wachsenden Automobilexporteure in China macht.

Um die herausragenden Leistungen der Händler hervorzuheben und zu würdigen, verlieh GAC MOTOR der Al Jomaih Automotive Company den „Outstanding Distributor Diamond Award". Im Jahr 2020 erzielte die produktive Partnerschaft zwischen Al Jomaih und GAC MOTOR hervorragende Ergebnisse auf dem saudi-arabischen Markt.

Im Rahmen der Konferenz kündigte GAC MOTOR seine Pläne für 2021 hinsichtlich eines umfassenden Wachstums an, um die Vertriebsaktivitäten zu stärken und ein schnelleres Wachstum zu gewährleisten – auf der Grundlage der weiteren Zusammenarbeit zwischen GAC MOTOR und seinen weltweiten Vertriebspartnern.

In Bezug auf seine Produktstrategie plant GAC MOTOR die weltweite Einführung von vier Kraftstoffmodellen und zwei mit neuer Energie betriebenen Modellen. Diese sollen jene Modelle ergänzen, die an regionale Präferenzen angepasst sind.

GAC MOTOR denkt außerdem über neue Kanäle wie Nutzwagen, Marken-Gebrauchtwagen und mobile Reisemöglichkeiten nach.

Der Vorsitzende von GAC MOTOR, Yu Jun, wies darauf hin, dass GAC MOTOR in allen Bereichen alles daran setze, seine Position in der Branche zu verbessern. GAC MOTOR werde als „Premium-Marke der oberen Mittelklasse aus China mit internationalem Renommee" aufgebaut und positioniert.

Der Geschäftsführer von GAC MOTOR, Zeng He Bin, erläuterte: „GAC MOTOR wird sich weiterhin auf den Aufbau der Marke mit einem marktorientierten Ansatz durch unsere Kernmarkenwerte konzentrieren."

GAC MOTOR hat überdies auch regionale Konferenzen mit seinen jeweiligen Vertriebspartnern abgehalten, um detaillierte Geschäftsgrundsätze und Marktstrategien für jeden Markt zu erarbeiten. Die Vertriebskonferenz für die Region Russland findet am 25. Februar online statt.

Die GAC MOTOR International Distributor Conference 2021 hat die Ambitionen und die Energie von GAC MOTOR deutlich gemacht und das Vertrauen aller Distributoren und Partner in das Unternehmen gestärkt. In Zukunft wird sich GAC MOTOR auf strategische Märkte und Automodelle konzentrieren, sich für seine Markenwerte einsetzen und den Ruf der Marke insgesamt verbessern. Infolgedessen werden den Verbrauchern hochwertigere Produkte, modernste Erfahrungen und ein rundum zufriedenstellender Lebensstil mit ihrem Fahrzeug geboten.