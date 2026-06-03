Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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03.06.2026 09:03:00
„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“: Neuer Trailer und leichte Release-Verspätung
„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erscheint erst am 12. Februar 2027. Ein neuer Trailer gibt derweil Einblick in Spielmechaniken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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