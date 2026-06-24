Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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24.06.2026 08:22:00
„Unhinged“: Horror-Spiel von Netflix lässt das echte Handy klingeln
Das Horrorspiel „Unhinged“ erscheint am 30. Juni exklusiv bei Netflix. Gespielt wird über den Fernseher, das Smartphone dient als Controller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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