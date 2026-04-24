Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
24.04.2026 08:06:00
„We are Xbox“: Neue Markenstrategie von Microsofts Gaming-Abteilung
Das neue Xbox-Führungsduo Asha Sharma und Matt Booty hat eine neue Markenstrategie vorgelegt. Unter anderem erwägt das Team, Spiele wieder exklusiv zu machen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:01
|Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.04.26
|Microsoft-Aktie: KI-Infrastruktur in Australien wird deutlich ausgebaut (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|OTS: Microsoft Deutschland GmbH / Hoffnungsträger für die Wirtschaft: ... (dpa-AFX)