„Wir machen Tempo beim Hochlauf der E-Mobilität“

+++ Produktionsstart für zweite E-Motoren-Linie und Hochvoltbatterien für Plug-in-Hybride im Dingolfinger Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion +++ Neues Versorgungszentrum E-Mobilität in Mamming geht in Betrieb +++ Mitarbeiterzahl in E-Komponentenfertigung steigt weiter +++