KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
27.01.2026 10:33:00
„Wollen nicht perfekt, gut genug reicht“: KI soll US-Verkehrsregeln verfassen
Neue Regeln für die Verkehrssicherheit brauchen Monate oder Jahre. Die US-Regierung will den Prozess nun enorm beschleunigen – mithilfe einer KI von Google.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
