Disco Aktie
WKN: 891900 / ISIN: JP3548600000
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18.05.2026 14:42:00
„Zero Parades“ angespielt: Spionin im Disco-Outfit
Jedes Spiel muss für sich stehen. Die meisten aber stehen im Schatten ihrer Vorbilder. Wie ist übrigens das neue Spiel des „Disco Elysium“-Studios?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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