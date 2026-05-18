Disco Aktie

Disco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891900 / ISIN: JP3548600000

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18.05.2026 14:42:00

„Zero Parades“ angespielt: Spionin im Disco-Outfit

Jedes Spiel muss für sich stehen. Die meisten aber stehen im Schatten ihrer Vorbilder. Wie ist übrigens das neue Spiel des „Disco Elysium“-Studios?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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