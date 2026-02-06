Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|
06.02.2026 07:23:53
+++Update+++ Vontobel fliesst wieder mehr Neugeld zu
Vontobel konnte den Reingewinn im vergangenen Jahr deutlich steigern. Das Institut profitierte von höheren Nettoneugeld-Zuflüssen. Zu schaffen machten aber Währungseffekte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
