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EY-Studie 13.11.2026 10:22:00

. DAX-Konzerne wachsen trotz Autokrise – Telekom-Aktie mit starkem Gewinnumfeld

. DAX-Konzerne wachsen trotz Autokrise – Telekom-Aktie mit starkem Gewinnumfeld

Die DAX-Konzerne haben im dritten Quartal insgesamt mehr Umsatz und operativen Gewinn erzielt. Eine EY-Studie zeigt, welche Branchen und Unternehmen besonders stark abschnitten.

Die deutschen DAX-Konzerne haben Umsatz und operativen Gewinn kumuliert im dritten Quartal gesteigert. Energie, Rüstung, Infrastruktur und Software glichen dabei die Schwäche der Autobranche mehr als aus. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf rund 460,5 Milliarden Euro, wie aus einer Studie der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervorgeht. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 4,6 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro.

RWE und Rheinmetall mit den höchsten Umsatzsteigerungen

Von 38 Unternehmen steigerten 32 den Umsatz, bei 6 Unternehmen ging er zurück. Die höchsten Wachstumsraten wiesen RWE (plus 46 Prozent), Rheinmetall (plus 36 Prozent), Siemens Energy (plus 23 Prozent), Hochtief (plus 22 Prozent) und Scout24 (plus 20 Prozent) auf. Die stärksten Rückgänge gab es bei Continental (minus 11 Prozent), Volkswagen und BMW (jeweils minus 6 Prozent) und Mercedes-Benz (minus 5 Prozent).

Ein wichtiger Treiber sei Künstliche Intelligenz gewesen, so EY. "Rechenzentren brauchen Strom, Kühlung, Netzanschlüsse, Beton, Chips und Steuerungstechnik", sagte Geschäftsführer Henrik Ahlers. "Viele DAX-Konzerne sind entlang dieser Wertschöpfungskette gut positioniert." Geografisch gesehen wurde das Wachstum größtenteils in Nordamerika erzielt, in Europa lag es lediglich bei 1,4 Prozent.

Volkswagen mit Milliardenverlust beim operativen Ergebnis

Mit Blick auf den operativen Gewinn meldeten 27 Unternehmen Zuwächse, bei zehn sank das EBIT. Vier verbuchten einen Verlust, nämlich Volkswagen, RWE, Bayer und BASF. Ganz unten lag Volkswagen mit einem Fehlbetrag von 5,9 Milliarden Euro. Den höchsten Gewinn erzielte die Deutsche Telekom mit 7,4 Milliarden Euro.

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