MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tokio von Dividendentag gebremst

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach klar positiven Vorgaben der Wall Street ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien ebenfalls nach oben gegangen. Zwischenzeitlich war die Tendenz noch uneinheitlich gewesen, ehe sich die Stimmung zum Handelsende querbeet weiter aufhellte. In den USA waren die jüngsten Sorgen um Probleme im Bankensektor nach mittlerweile erfolgten diversen Unterstützungsmaßnahmen weiter in den Hintergrund getreten und Anleger griffen bei Aktien wieder mutiger zu.

In Tokio kam der Nikkei-225-Index nach seinem rund 1-prozentigen Vortagesplus zwar um 0,4 Prozent zurück auf 27.783 Punkte, hatte im Verlauf aber schon deutlich mehr nachgegeben. Unterstützung kam zwar vom Yen, der weiter deutlich an Boden gegenüber dem Dollar verlor; bremsend wirkte aber, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Unter anderen verloren Japan Post Holding "ex" 4,0 Prozent, Japan Post Bank 3,6 Prozent und Softbank 3,5 Prozent.

In Seoul legte der Kospi um 0,4 Prozent zu, in Sydney ging es um 1,0 Prozent aufwärts. In "Down Under" war es bereits das vierte Plus in Folge vor dem Hintergrund zunehmender Erwartungen, dass die australische Notenbank beim nächsten Zinstreffen eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegen könnte. In Schanghai ging es um 0,7 Prozent nach oben, Hongkong lag im Späthandel 0,2 Prozent im Plus.

Unter den Einzelwerten schlossen sich in Seoul HK Hynix (+2,2%) der Rally von US-Chipwerten wie Micron und Intel an, nachdem sich Micron zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf geäußert hatte. Zuvor hatte bereits Infineon ihren Ausblick angehoben. Der Kurs des Halbleiterindustrieausrüsters Hanmi Semiconductor machte einen Satz um 5,0 Prozent und LX Semiconductor verteuerten sich um 0,8 Prozent. SK Innovation schnellten um 14 Prozent nach oben - angetrieben von Plänen, Aktien im Wert von bis zu 10 Prozent der eigenen Marktkapitalsierung zurückkaufen zu wollen im Zuge des Börsengangs der Batterietochter.

In Hongkong ging es für CNOOC um 2 Prozent nach unten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem das Ölunternehmen mitgeteilt hatte, im abgelaufenen Geschäftsjahr den Nettogewinn auf einen Rekordwert verdoppelt zu haben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.122,30 +1,0% +1,2% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.782,93 -0,4% +6,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.453,91 +0,4% +9,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.261,25 +0,7% +5,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.237,38 +0,2% +1,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.255,15 -0,2% +0,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.420,72 +0,0% -5,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,0844 +0,0% 1,0842 1,0822 +1,3%

EUR/JPY 143,49 -0,3% 143,91 142,84 +2,2%

EUR/GBP 0,8789 -0,2% 0,8802 0,8787 -0,7%

GBP/USD 1,2339 +0,2% 1,2316 1,2316 +2,0%

USD/JPY 132,28 -0,3% 132,74 131,96 +0,9%

USD/KRW 1.298,93 -0,6% 1.306,89 1.303,34 +2,9%

USD/CNY 6,8778 -0,1% 6,8871 6,8901 -0,3%

USD/CNH 6,8785 -0,2% 6,8952 6,8906 -0,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6710 +0,4% 0,6684 0,6674 -1,5%

NZD/USD 0,6242 +0,3% 0,6224 0,6234 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 28.611,30 +0,9% 28.342,54 28.014,21 +72,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,12 72,97 +0,2% +0,15 -9,1%

Brent/ICE 78,34 78,28 +0,1% +0,06 -8,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,48 42,80 -0,8% -0,33 -43,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.970,06 1.964,30 +0,3% +5,76 +8,0%

Silber (Spot) 23,63 23,38 +1,1% +0,25 -1,4%

Platin (Spot) 975,35 972,00 +0,3% +3,35 -8,7%

Kupfer-Future 4,10 4,09 +0,3% +0,01 +7,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)