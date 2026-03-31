Verve Group SE lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter zu ihrem bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York ein

Veranstaltung am 16. Juni 2026 um 9:00 Uhr EDT am Hauptsitz der Citigroup in New York

Erster Capital Markets Day der Gesellschaft n den USA spiegelt gestiegene Nachfrage von US-Investoren und starke Marktpräsenz in Nordamerika wider

CMD wird live über die Investor-Relations-Website von Verve übertragen; Registrierung für Teilnahme vor Ort ab heute offen

Stockholm, 31. März 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter herzlich zu ihrem bevorstehenden Capital Markets Day in New York (USA) ein. Zum ersten Mal wird das Unternehmen seinen jährlichen Capital Markets Day außerhalb Europas veranstalten, was das gestiegene Interesse von US-Investoren und die starke Marktpräsenz der Gesellschaft in Nordamerika widerspiegelt. Der CMD wird als Hybrid-Veranstaltung organisiert, die sowohl eine Teilnahme vor Ort als auch eine Live-Übertragung über die Website des Unternehmens bietet.

Veranstaltungsdetails



Datum & Uhrzeit: 16. Juni 2026, 9:00 Uhr – 13:00 Uhr EDT (15:00 – 19:00 Uhr MEZ) Registrierung & Frühstück: Ab 8:00 Uhr EDT Ort: Citigroup Headquarters 388 Greenwich Street, New York, NY 10013 (USA) Raum: The Auditorium (Erdgeschoss)



Der Capital Markets Day wird eine Einführung in das Geschäftsmodell und die Finanzkennzahlen von Verve sowie Experten-Sessions bieten, die einen tiefen Einblick in die globale AdTech-Branche, den Rückenwind durch den anhaltenden Trend zu mehr Datenschutz im Mobile Advertising und die schnell wachsende Bedeutung einzigartiger Datensignale in der KI-Ära gewähren.

„Wir freuen uns sehr, dass die Intensivierung unserer US-Investor-Relations-Aktivitäten auf so fruchtbaren Boden fällt und gesteigertes Interesse bei Investoren geweckt hat“, sagt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Da sich etwa 75 Prozent unseres Geschäfts und ein Drittel unserer Mitarbeiter in Nordamerika befinden, wollen wir künftig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Europa und den USA in Bezug auf unseren Capital Markets Day herstellen“.

Die Registrierung für diese Veranstaltung ist ab sofort über die Investor-Relations-Website von Verve unter https://app.webinar.net/K29zPaKpkJ4 möglich. Um die Veranstaltungsplanung zu erleichtern, wird um eine frühzeitige Registrierung gebeten. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung am 1. Juni 2026 schließen wird.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften sind unter www.verve.com verfügbar.



Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Exekution hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.



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