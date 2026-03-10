Verve Group startet branchenweit erste Targeting-Lösung zur Aktivierung von Konversations-Datensignalen aus großen LLM-Umgebungen

Verve Group wird erster AdTech-Anbieter, der Conversational Intent Signals aus führenden Large Language Model (LLM)-Ökosystemen für das Targeting aktiviert

Neue Funktion vereint Zero-Party-Daten, Suchabsichten und pseudonymisiert KI-Chat-Aktivitäten in datenschutzkonformer Marktdatenintelligenz bei über einer Mrd. Signalen täglich

Strategische Integration jüngster Übernahmen schafft einzigartigen Wettbewerbsvorteil und transformiert Targeting-Fähigkeiten von traditioneller Suche hin zu KI-nativer Discovery

Stockholm, 10 März 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat heute eine signifikante Erweiterung ihrer Audience-Intelligence-Fähigkeiten vorgestellt. Verve For Advertisers, die auf Marken und Agenturen ausgerichtete Einheit des Unternehmens, hat ihr Informationsdatenangebot auf KI-Chat-Umgebungen ausgeweitet und erfolgreich Signale zur Gesprächsabsicht aus großen Large Language Model (LLM)-Umgebungen in ihre Targeting-Lösungen integriert. Diese Entwicklung macht Verve zur ersten Werbeplattform auf dem offenen Markt, die hochpräzise Absichtsdaten aus KI-Chat-Schnittstellen für die programmatische Aktivierung nutzbar macht.

Da sich die Informationssuche von Verbrauchern strukturell von der traditionellen browserbasierten Suche hin zu KI-nativen Schnittstellen und intelligenten Agenten verlagert, positioniert sich Verve an der Spitze dieser Transformation. Die erweiterte Plattform bündelt und aktiviert ab sofort Signale aus führenden konversationellen KI-Ökosystemen. Dies ermöglicht es Werbetreibenden, Zielgruppen auf Basis komplexer Entscheidungsfindungs-Prozesse in Echtzeit anzusprechen, die innerhalb dieser KI-Dialogumgebungen stattfinden.

Der heutige Launch repräsentiert die strategische Konvergenz der jüngsten M&A-Aktivitäten von Verve und der organischen Technologieentwicklung. Die Plattform vereint nun Zero-Party-Daten (via Jun Group), Search Intent-Daten (via die kürzlich übernommene Captify Technologies) und die neue anonymisierte KI-LLM-Aktivität in einer einzigen proprietären Marktdatenintelligenz. Dieses „Daten-Rückgrat“ verarbeitet täglich über 1 Milliarde Signale und ermöglicht eine präzise Zielgruppensegmentierung ohne Abhängigkeit von Third-Party-Cookies oder IDFA (Identifier for Advertisers).

„Durch das Hinzufügen von High-Intent-Signalen aus LLM-Umgebungen stärken wir unseren Lösungsansatz für Werbetreibende und Agenturen noch weiter. Da sich das Verbraucherverhalten stetig weiterentwickelt, müssen diese Signale ein integraler Bestandteil der Targeting-Strategien von Werbetreibenden werden“, kommentiert Remco Westermann, Chief Executive Officer der Verve Group SE. „Unsere Leistung wird durch die verbesserte, einheitliche Technologieplattform von Verve angetrieben, die auf Skalierbarkeit und KI-gesteuerte Effizienz ausgelegt ist. Während sich die Werbung in Richtung KI-gesteuerter Agenten und algorithmischem Einkauf verschiebt, liegt das Unterscheidungsmerkmal nicht mehr im Zugang zur Automatisierung, sondern im Zugang zu High-Fidelity-Signalen und proprietären Daten. In einem KI-gesteuerten Ökosystem potenziert sich Marktdatenintelligenz, und Plattformen mit Search Intent-Signalen werden eine bessere Performance liefern.“

Die Technologie ist bereits live und als Teil des Angebots von Verve For Advertisers verfügbar. Im Einklang mit Verves Fokus auf verantwortungsvolle Medien basiert die Integration der LLM-Signale auf einer strikten „Privacy-First“-Architektur. Die Daten stammen von Nutzern, die über verbundene Anwendungen in führenden LLM-Ökosystemen ihre Zustimmung (Opt-in) gegeben haben, wodurch sichergestellt wird, dass das Unternehmen plattformagnostisch und unabhängig von direkten Partnerschaften mit spezifischen KI-Anbietern bleibt. Die Methodik stützt sich auf aggregierte Metriken auf hoher Ebene und pseudonymisierte Verhaltensmuster. Es werden zu keiner Zeit Rohdaten über Nachrichteninhalte oder individuelle Konversationsdaten offengelegt oder gespeichert.

„Werbetreibende, die sehen können, was andere nicht sehen können, werden die Gewinner in diesem nächsten Kapitel sein“, sagte Mishel Alon, Chief Business Officer und President von Verve For Advertisers. „Durch die Vereinheitlichung von Zero-Party-, Such- und Konversations-Intent-Signalen in einer einzigen Marktdatenintelligenz ermöglichen wir Marken und Agenturen, in Echtzeit auf Nachfragesignale höherer Genauigkeit zu reagieren und in einer von Agenten gesteuerten Welt stärkere und nachhaltigere Ergebnisse zu liefern.“

Weitere Informationen zur Verve Group und ihren Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Dies ist eine unverbindliche Übersetzung. Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Exekution hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.

Treffen Sie Verve auf kommenden Konferenzen und Roadshows im Jahr in 2026