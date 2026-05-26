Verve Group startet Retail Media und schafft den ersten validierten Closed Loop zwischen mobiler Werbung und Käufen im stationären Handel

Verve hat in weniger als zehn Monaten Deutschlands größtes unabhängiges händlerübergreifendes Retail-Media-Netzwerk aufgebaut und erreicht über seine Partner, darunter Filialen von EDEKA , REWE , Müller Drogerie und Kaufland, mehr als 85 Prozent der Haushalte

Verve ist das erste Unternehmen, das einen skalierbaren Closed Loop zwischen mobiler Werbung und Käufen im stationären Handel etabliert hat und mobile Werbeeinblendungen nahtlos mit First-Party-POS-Transaktionsdaten verbindet – unterstützt durch proprietäre Targeting- und Add2Wallet-Coupon-Technologie

Durch die Kombination von Retail-Media- und Mobile-Advertising-Kompetenzen ermöglicht Verve fortschrittliches Targeting und messbare Ergebnisse – unter anderem einen inkrementellen Anstieg der Gesamtumsätze in Filialen um 9 Prozent für teilnehmende Konsumgütermarken

Nach der erfolgreichen Validierung in Deutschland bereitet Verve den internationalen Rollout vor

Stockholm, 26. Mai 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, hat die Validierungsphase ihrer dedizierten Retail-Media-Aktivitäten erfolgreich abgeschlossen und innerhalb von weniger als zehn Monaten Deutschlands größtes unabhängiges händlerübergreifendes In-Store-Media-Netzwerk aufgebaut.

Retail Media und Werbung für Konsumgüterhersteller (CPG, Consumer Packaged Goods) zählen zu den strategisch bedeutendsten Segmenten des Werbemarktes und stellen einen zentralen Fokusbereich für Werbetreibende dar. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als 10 Milliarden Euro für Retail- und CPG-Werbung ausgegeben. Während Werbung für Online-Shops einen wesentlichen Teil davon ausmacht, erfolgen weiterhin mehr als 95 Prozent der CPG-Verkäufe im stationären Handel. Trotz der Größe und Bedeutung dieses Marktes ist Werbung mit dem Ziel, Verbraucher in stationäre Geschäfte zu lenken und Kaufentscheidungen direkt am Point of Sale zu beeinflussen, bislang ein stark fragmentiertes und unterentwickeltes Ökosystem geblieben. Die Platzierung und zielgerichtete Aussteuerung von Werbung sowie die Messung ihrer Effektivität stellen für CPG-Unternehmen weiterhin erhebliche Herausforderungen dar, insbesondere weil die direkte Verbindung zwischen mobiler Konsumenteninteraktion und Käufen im stationären Handel bislang als eine zentrale Hürde der Branche galt.

Verve schließt diese Lücke nun mit dem ersten validierten Closed Loop in skalierbarem Umfang zwischen mobiler Werbung und Käufen im stationären Handel und verbindet mobile Werbeeinblendungen nahtlos mit First-Party-POS-Daten (Point of Sale), unterstützt durch proprietäre Targeting- und Add2Wallet-Coupon-Technologie. Kern dieses Angebots ist Verves etablierte Mobile-First-Werbeinfrastruktur, die bereits eine starke Marktposition im Mobile-Advertising-Segment aufgebaut hat und nun durch die direkte Integration von Transaktionsdaten aus dem stationären Handel erweitert wird.

Deutschland wurde von Verve bewusst als Startmarkt gewählt, da der stark fragmentierte und wettbewerbsintensive Einzelhandel ideale Voraussetzungen für die Validierung einer skalierbaren Retail-Media-Infrastruktur bietet.

Innerhalb von weniger als einem Jahr ist Verve‘s händlerübergreifende Infrastruktur auf 8.000 Lebensmittel- und Drogeriemarktstandorte, 9.000 Apotheken und 830 deutsche Kinos gewachsen, die über digitale Screens, Checkout-Couponing und weitere In-Store-Touchpoints aktiviert werden. Über Handelspartner, darunter Filialen von EDEKA, REWE, Müller Drogerie und Kaufland, erreicht das Netzwerk inzwischen monatlich mehr als 85 Prozent der deutschen Haushalte und generiert wöchentlich über 60 Millionen Bruttokontakte. Durch die Bündelung fragmentierter stationärer Handelsinventare sowie von Messpunkten an Kassensystemen in einem einzigen adressierbaren Netzwerk bietet Verve Konsumgütermarken erstmals skalierbaren Zugang zu In-Store-Zielgruppen in einer Form, die bislang außerhalb zentralisierter digitaler Ökosysteme nicht verfügbar war.

„Mehr als 10 Milliarden Euro werden jährlich von Konsumgüterunternehmen und Einzelhändlern in Deutschland investiert, während die Messung der Effektivität dieser Budgets in fragmentierten Offline-Umfeldern weiterhin schwierig ist“, sagte Remco Westermann, CEO der Verve Group. „Das führt zu erheblichen Streuverlusten und ineffizient eingesetzten Werbebudgets. Da Kaufentscheidungen nach wie vor überwiegend im stationären Handel getroffen werden, fehlte Werbetreibenden bislang ein effektiver Weg, die Lücke zwischen Werbeinteraktion und messbaren stationären Conversions zu schließen. Verve verändert dies nun mit seinem Sofa-to-Store-Werbeansatz für Retail Media, der mobile Werbung, In-Store-Aktivierung und Messung auf Kassensystemebene nahtlos miteinander verbindet.“

Durch den Zugriff auf POS-Daten in Kombination mit Verhaltensdaten aus dem stationären Handel sowie Coupon- und Mobile-Daten wurde ein einzigartiger Datensatz für Insights, Targeting und Erfolgsmessung geschaffen. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes wurde bereits in mehreren Pilotprojekten unter Anwendung der Difference-in-Differences-Methodik validiert. Dabei wurde unter anderem ein durchschnittlicher inkrementeller Anstieg der Gesamtumsätze in Filialen um neun Prozent für teilnehmende Konsumgütermarken nachgewiesen.

„Die Kombination unserer führenden Mobile-First-Werbeinfrastruktur mit Retail Media und die Schaffung einer echten Closed-Loop-Lösung für CPG- und Retail-Werbekunden ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, eine echte Open-Internet-Alternative zu den Walled Gardens aufzubauen und Werbetreibenden wie Einzelhändlern messbare Ergebnisse über unabhängige Medien- und Handelsumfelder hinweg zu ermöglichen“, ergänzte Remco Westermann.

Aufbauend auf dem in Deutschland erfolgreich validierten operativen Modell bereitet Verve nun den Ausbau seiner Retail-Media-Aktivitäten in weiteren internationalen Kernmärkten vor, darunter die USA. Der in Deutschland entwickelte Technologie-Stack wurde gezielt für eine effiziente Skalierung auf weitere Märkte konzipiert.

„Dies folgt dem gleichen strategischen Konzept, das Verve bereits zu einem führenden Mobile-Advertising-Anbieter in den USA gemacht hat“, ergänzte Remco Westermann. „Durch die Validierung des Modells in einem der anspruchsvollsten Handelsumfelder weltweit können wir nun mit einer erprobten und skalierbaren Plattform international expandieren.“

Im Hinblick auf den Finanzausblick der Verve Group für das Geschäftsjahr 2026 wurden in der aktuellen offiziellen Prognose keine Umsatz- oder Ergebnisbeiträge aus der Retail-Media-Expansion berücksichtigt, abgesehen von einem moderaten zugrunde liegenden Wachstum im Zusammenhang mit den im Jahr 2025 abgeschlossenen Akquisitionen. Das Unternehmen hat beschlossen, seine bestehende Prognose für 2026 zum jetzigen Zeitpunkt nicht anzupassen und wird daher vorerst keine voraussichtlichen finanziellen Effekte dieser neu gestarteten Aktivitäten berücksichtigen. Gleichzeitig wird das Unternehmen den Markt eng über den Fortschritt der Retail-Media-Expansion auf dem Laufenden halten.

Verve wird im Rahmen seines Capital Markets Day 2026 am 16. Juni in New York weitere Einblicke in seine Retail-Media-Strategie und operativen Aktivitäten geben. Die Veranstaltung wird als hybrides Format mit persönlicher Teilnahme im Citigroup Headquarter in New York sowie via Live-Webcast über die Unternehmenswebsite stattfinden. Die Registrierung ist über die Investor-Relations-Website von Verve möglich. Zur besseren Planung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve

Die Verve Group ist ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, das Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.