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Verve Group Aktie

Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

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22.05.2026 14:00:04

: Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York

Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York

Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York

  • Veranstaltung findet am 16. Juni 2026 um 9:00 Uhr EDT im Citigroup Headquarter in New York statt und wird live über die Investor-Relations-Website von Verve übertragen
  • Keynote von Dr. Usama Fayyad, einem international anerkannten Experten für Data Science, KI und datengestützte Wertschöpfung
  • Expert Sessions zu neuen Retail-Media-Aktivitäten von Verve und dem outcome-orientierten Ansatz des Unternehmens beim Predictive Targeting

Stockholm, 22 May 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, hat heute das Programm für ihren bevorstehenden Capital Markets Day in New York (USA) veröffentlicht. Zum ersten Mal veranstaltet das Unternehmen seinen jährlichen Capital Markets Day außerhalb Europas, was das gestiegene Interesse von US-Investoren und seine starke Marktpräsenz in Nordamerika widerspiegelt. Der CMD wird als Hybridveranstaltung organisiert und bietet sowohl die Teilnahme vor Ort als auch eine Live-Übertragung über die Website des Unternehmens.

Veranstaltungsdetails
 

Datum & Uhrzeit:

16. Juni 2026, 9:00 Uhr – 13:00 Uhr EDT (15:00 – 19:00 Uhr MEZ)

 

Registrierung & Frühstück: Ab 8:00 Uhr EDT

Ort:  

Citigroup Headquarters

 

388 Greenwich Street, New York, NY 10013 (USA)

Raum:  

The Auditorium (EG)


Agenda

  9:00

Willkommen und Einführung in das Geschäftsmodell von Verve

  9:30

Commercial Update

10:00

Financial Update

10:30

Q&A Session 1

11:00

Kaffeepause

11:30

Keynote von Dr. Usama Fayyad

12:00

Closed Loop Retail Media: The Compounding Outcome Engine

12:30

From Signals to Outcome: The New Rules of Predictive Targeting

13:00

Q&A Session 2

13:15

Schlusswort

„Wir haben uns erneut hohe Ziele gesetzt, um für die Kapitalmarktgemeinschaft eine erstklassige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Gäste auf diesem Capital Markets Day wertvolle Einblicke in unsere weiterentwickelte Wachstumsstrategie und die Richtung gewinnen werden, die Verve in den kommenden Quartalen und Jahren einschlagen wird“, sagt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Wir sind stolz darauf, Dr. Usama Fayyad als diesjährigen Hauptredner begrüßen zu dürfen, der eine äußerst relevante Perspektive auf Data Science, KI und datengesteuerte Wertschöpfung einbringen wird. Und ich freue mich besonders darauf, zu sehen, wie der Markt die Details aufnimmt, die wir zu unseren Retail-Media-Aktivitäten und unseren hochmodernen Predictive-Targeting-Fähigkeiten vorstellen werden.“

Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist ab sofort über die Investor-Relations-Website von Verve unter https://app.webinar.net/K29zPaKpkJ4. Um die Veranstaltungsplanung zu erleichtern, bitten wir Sie, sich möglichst frühzeitig anzumelden. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist am 1. Juni 2026 endet.

Kontakt:

Ingo Middelmenne
Head of European Investor Relations
+49 174 90 911 90
ingo.middelmenne@verve.com

Sören Barz
VP Corp. Communications & Strategic Initiatives
+49 170 376 9571
soeren.barz@verve.com

 

Über Verve

Die Verve Group ist ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, das Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.

Treffen Sie Verve auf den kommenden Events im Jahr 2026

29.05.2026

Roadshow in Kooperation mit Berenberg

Frankfurt, Deutschland

03./04.06.2026

William Blair Annual Growth Stock Conference

Chicago, USA

05.06.2026

Hauptversammlung 2026

Stockholm, Schweden

08./09.06.2026

Barclays TMT 2026 Conference

London, UK

16.06.2026

Capital Markets Day 2026 am Citigroup HQ

New York, USA

30.06.2026

Roadshow in Kooperation mit Berenberg

Paris, Frankreich

11.08.2026

Canaccord Annual Growth Conference

Boston, USA

31.08.2026

Equity Forum - German Fall Conference

Frankfurt, Deutschland

 

 

 

 


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