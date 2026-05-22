Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
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22.05.2026 14:00:04
: Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York
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Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York
Verve Group veröffentlicht Agenda für bevorstehenden Capital Markets Day 2026 in New York
Stockholm, 22 May 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, hat heute das Programm für ihren bevorstehenden Capital Markets Day in New York (USA) veröffentlicht. Zum ersten Mal veranstaltet das Unternehmen seinen jährlichen Capital Markets Day außerhalb Europas, was das gestiegene Interesse von US-Investoren und seine starke Marktpräsenz in Nordamerika widerspiegelt. Der CMD wird als Hybridveranstaltung organisiert und bietet sowohl die Teilnahme vor Ort als auch eine Live-Übertragung über die Website des Unternehmens.
Veranstaltungsdetails
„Wir haben uns erneut hohe Ziele gesetzt, um für die Kapitalmarktgemeinschaft eine erstklassige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Gäste auf diesem Capital Markets Day wertvolle Einblicke in unsere weiterentwickelte Wachstumsstrategie und die Richtung gewinnen werden, die Verve in den kommenden Quartalen und Jahren einschlagen wird“, sagt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Wir sind stolz darauf, Dr. Usama Fayyad als diesjährigen Hauptredner begrüßen zu dürfen, der eine äußerst relevante Perspektive auf Data Science, KI und datengesteuerte Wertschöpfung einbringen wird. Und ich freue mich besonders darauf, zu sehen, wie der Markt die Details aufnimmt, die wir zu unseren Retail-Media-Aktivitäten und unseren hochmodernen Predictive-Targeting-Fähigkeiten vorstellen werden.“
Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist ab sofort über die Investor-Relations-Website von Verve unter https://app.webinar.net/K29zPaKpkJ4. Um die Veranstaltungsplanung zu erleichtern, bitten wir Sie, sich möglichst frühzeitig anzumelden. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist am 1. Juni 2026 endet.
Kontakt:
Ingo Middelmenne
Sören Barz
Über Verve
Die Verve Group ist ein weltweit führendes Werbetechnologieunternehmen, das Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.
Treffen Sie Verve auf den kommenden Events im Jahr 2026
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