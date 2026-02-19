Verve Group zeigt beschleunigtes Neukundenwachstum im Q4 2025 durch gezielte Investitionen in den Vertriebsausbau

Umsatz (Like-for-like) steigt im Q4 2025 um 9,9 Prozent auf 193,8 Mio. EUR

Bruttomarge (Like-for-like) weitet sich im Q4 auf 44,6 Prozent aus (Q3: 36,6 Prozent)

Bereinigtes EBITDA stabil bei 48,6 Mio. EUR trotz signifikanter Vertriebsinvestitionen und Währungseffekten

Gesamtkundenanzahl +6,8 Prozent QoQ; Großkunden +5,3 Prozent QoQ: erste sichtbare Effekte des Vertriebsausbaus

Stockholm, 19. Februar 2026 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, veröffentlicht für das vierte Quartal 2025 einen soliden Anstieg bei Umsatz und Bruttomarge. Die endgültigen Zahlen zeigen zudem eine leichte Verbesserung auf EBITDA-Ebene gegenüber den vorläufigen Ergebnissen. Diese Performance wird durch die optimierte Technologieplattform der Gruppe sowie den Fokus auf Skalierbarkeit und KI-Effizienz getrieben, was sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis beschleunigte.

Darüber hinaus belegen die nun vorliegenden KPIs deutlich, dass die seit dem dritten Quartal getätigten intensiven Investitionen in den Vertriebsausbau bereits zu einer signifikanten, rein organischen Dynamik bei der Akquise als auch der Skalierung von Kunden führen. Da das Wachstum der Kundenbasis das organische Umsatzwachstum deutlich übersteigt, bildet dies ein starkes Fundament für eine weitere Beschleunigung der Wachstumsdynamik, während die Gruppe ihre Investitionen in den Vertriebsausbau im verbleibenden Jahr 2026 und darüber hinaus fortsetzt.



Die wesentlichen Kennzahlen der Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar:

IFRS (in Mio. EUR) GJ GJ Q4 Q4 Q4 2024 2025 2024 2025 ? Umsatz (berichtet)* 437,0 550,9 144,2 193,8 34,4% Umsatz (Like-for-like)** 555,2 601,8 176,4 193,8 9,9% Bruttogewinn 200,3 236,4 71,3 86,5 21,3% Bruttomarge (Like-for-like Umsatz) 36,1% 39,3% 40,4% 44,6% +4,2 PP EBITDA 128,5 122,1 44,1 45,8 3,9% EBITDA Marge (Like-for-like Umsatz) 23,1% 20,3% 25,0% 23,6% -1,4 PP Adj. EBITDA 133,2 134,4 48,5 48,6 0,3% Adj. EBITDA-Marge (Like-for-like Umsatz) 24,0% 22,3% 27,5% 25,1% -2,4 PP Adj. EBIT 107,1 99,0 42,1 37,5 -10,8% Adj. Nettoergebnis 40,9 18,4 18,1 9,2 -49,2% Adj. Nettoergebnis je Aktie (verwässert) 0,15 0,00 0,07 0,02 -71,4% Operativer Cashflow 137,0 49,3 55,5 20,1 -63,8% Nettoverschuldung (vs. 31.12.2024) 351,2 445,9 351,2 445,9 27,0% Adj. Verschuldungsgrad (vs. 31.12.2024) 2,4 3,0 2,4 3,0 +0,6 Liquide Mittel (vs. 31.12.2024) 146,7 89,0 146,7 89,0 -39,3%

* Änderungen der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 betreffen ausgewiesenen Umsatz ab Q3 2025

** Umsätze vor Q3 2025 auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) zur revidierten Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 dargestellt

Im vierten Quartal, typischerweise das saisonal stärkste des Jahres, erzielte die Verve Group eine deutliche Leistungssteigerung. Auf Like-for-like-Basis stieg der Umsatz um 9,9 Prozent auf 193,8 Mio. EUR (Q4 2024: 176,4 Mio. EUR). Dieses Wachstum wurde trotz erheblichen Währungsgegenwinds erzielt, da der US-Dollar im Jahresvergleich um 9,0 Prozent abwertete. Da 83 Prozent des Konzernumsatzes in USD fakturiert werden, führte dies zu einem negativen Umrechnungseffekt in den berichteten Zahlen. Strukturell verzeichnete die Gruppe einen deutlich gestärkten organischen Beitrag, der 5,3 Prozent des gesamten Umsatzwachstums ausmachte. Ergänzt wurde dieses organische Wachstum durch die Akquisitionen von Captify Technologies und Acardo, die sich erwartungsgemäß entwickelten und 12,2 Prozent zum Umsatzwachstum beisteuerten. Diese positiven Entwicklungen wurden trotz einer hohen Vergleichsbasis erzielt, da das Vorjahresquartal von außergewöhnlich hohen Ausgaben für politische Werbung profitiert hatte.

Der erfolgreiche Abschluss der Plattformvereinheitlichung spiegelt sich deutlich in den Rentabilitätskennzahlen der Gruppe wider. Ein wesentliches Highlight des Berichtszeitraums ist die signifikante Ausweitung der Bruttomarge auf 44,6 Prozent, gegenüber 36,6 Prozent im Q3 (Q4 2024: 40,4 Prozent). Diese Verbesserung unterstreicht die Effizienz des vereinheitlichten Technologie-Stacks und den gestärkten operativen Hebel (Operating Leverage) des Unternehmens.

Während die Bruttomarge stieg, belief sich die bereinigte EBITDA-Marge im Q4 auf 25,1 Prozent (Q4 2024: 27,5 Prozent) bei einem bereinigten EBITDA von 48,6 Mio. EUR (Q4 2024: 48,5 Mio. EUR). Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der strategischen Initiative des Unternehmens, die Vertriebsteams massiv auszubauen. Obwohl diese Investitionen Vorab-Personalkosten verursachen, die das EBITDA kurzfristig belasten, sind sie der Haupttreiber für das beschleunigte organische Wachstum, das für 2026 und darüber hinaus erwartet wird.

Der operative Cashflow vor Veränderungen im Working Capital erreichte starke 45,6 Mio. EUR. Der berichtete operative Cashflow lag hingegen mit 20,1 Mio. EUR deutlich niedriger (Q4 2024: 55,5 Mio. EUR) und spiegelt somit die operative Dynamik nicht vollständig wider. In den Vorjahren konnte das Unternehmen den Working-Capital-Bedarf durch die Verbriefung von Forderungen ausgleichen. Einschränkungen in diesem Prozess führten jedoch – in Kombination mit signifikanten M&A-Zahlungen – im vierten Quartal 2025 zu einer Belastung der Liquiditätsposition. Zudem erforderte das schnelle Wachstum die Absorption eines negativen Working-Capital-Swings, getrieben durch das branchenübliche zeitliche Missverhältnis zwischen Zahlungen von Werbetreibenden (typischerweise 90 Tage) und Zahlungen an Publisher (typischerweise 45 Tage). Um dem zu begegnen, legt das Management 2026 einen stärkeren Fokus auf das Liquiditätsmanagement mit dem Ziel, den Einfluss des Working Capitals auf das künftige Wachstum substanziell zu reduzieren und die Cash-Conversion-Rate signifikant zu verbessern.

Die Nettoverschuldung stieg zum Jahresende auf 445,9 Mio. EUR (31.12.2024: 351,2 Mio. EUR), was die jüngsten M&A-Aktivitäten widerspiegelt. Dennoch konnte das Unternehmen seinen bereinigten Verschuldungsgrad (Leverage Ratio) erfolgreich auf 3,0 senken (Q3: 3,1). Noch signifikanter war der Anstieg des Zinsdeckungsgrads (Cash Interest Coverage Ratio) auf 4,3 (31.12.2024: 3,3), was die solide Finanzierungsstruktur des Unternehmens bestätigt.

Die operative Gesundheit der Gruppe wird zudem durch ihre KPIs belegt. Die Kundenbindungsrate (Client Retention) erreichte im vierten Quartal 99 Prozent (Q4 2024: 97 Prozent) – der höchste jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichnete Wert –, was die hohe Kundenzufriedenheit mit der vereinheitlichten Plattform unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist das starke organische Wachstum sowohl bei der Gesamtzahl der Softwarekunden als auch im Segment der Großkunden, die gegenüber dem dritten Quartal um 6,8 Prozent bzw. 5,3 Prozent zulegten. Da das Gesamtkundenwachstum damit über dem organischen Umsatzwachstum liegt, belegen diese Kennzahlen deutlich, dass die Investitionen in den Vertriebsausbau bereits greifbare Ergebnisse liefern. Das Unternehmen ist daher zuversichtlich, dass sich dieser strategische Schritt im Verlauf des Jahres 2026 in einer deutlich beschleunigten Wachstumsdynamik niederschlagen wird.

Wie erwartet erholte sich auch die Net Dollar Expansion Rate spürbar von den Tiefstständen während der Phase der Plattformvereinheitlichung und erreichte 92 Prozent (Q4 2025: 110 Prozent). Es ist wichtig zu beachten, dass die Net Dollar Expansion Rate auf Basis der Umsätze der letzten vier Quartale berechnet wird. Folglich werden die negativen Auswirkungen aus dem Q2 und Q3 2025 den gleitenden Durchschnitt weiterhin belasten, bis sie vollständig aus der Berechnung herausfallen. Die vollständige Normalisierung und Vergleichbarkeit mit dem Niveau vor der Vereinheitlichung erfordert daher typischerweise eine Erholungsphase von etwa neun bis zwölf Monaten.

„Die vergangenen Quartale waren operativ anspruchsvoll und erforderten erhebliche Anstrengungen im gesamten Unternehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Plattformvereinheitlichung im Jahr 2025 haben wir jedoch einen strategischen Meilenstein erreicht, der ein starkes Fundament für unsere künftige Entwicklung bildet“, sagte Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Die positive Wirkung dieser Transformation wurde im vierten Quartal deutlich, das von einer starken operativen Performance geprägt war. Unsere Technologie ist jetzt leistungsfähiger, skalierbarer und effizienter als je zuvor, und diese Fortschritte spiegeln sich zunehmend in Umsatz und Ergebnis wider. Vor diesem Hintergrund blicken wir zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2026 und erwarten, dass sich die starke Dynamik aus dem vierten Quartal fortsetzt.“

Ausblick

Wie bereits in der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse mitgeteilt, erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein moderates bis leicht positives Marktumfeld im Kernmarkt USA und geht von einem Marktwachstum in einer Spanne von 7 bis 9 Prozent für die relevanten Marktsegmente aus. Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal und den laufenden Investitionen in Wachstum erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des positiven operativen Trends. Die Umsatzentwicklung dürfte der typischen Saisonalität der Branche folgen, mit einem gemäßigteren Start im ersten Quartal und einer im Jahresverlauf zunehmenden Dynamik.

Um dieses Wachstum zu beschleunigen, plant die Verve Group, im Jahr 2026 weitere 10 Mio. EUR in den fortgesetzten Ausbau ihrer globalen Vertriebsmannschaft zu investieren. Während die Kosten für diese Neueinstellungen sofort anfallen, beträgt die typische Einarbeitungszeit (Ramp-up) für Vertriebstalente 9 bis 15 Monate. Dies führt zu einem vorübergehenden zeitlichen Missverhältnis, insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2026, in der die Investitionen den Umsätzen vorausgehen. Folglich erwartet das Unternehmen eine „front-loaded“ Investitionsphase im ersten und zweiten Quartal. Sobald diese Vertriebskohorten ihre volle Produktivität erreichen, rechnet das Management mit einer signifikanten Dynamikverschiebung in der zweiten Jahreshälfte 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.

Basierend auf diesen Faktoren erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 145 bis 175 Mio. EUR. Da der genaue Zeitpunkt des „Produktivitäts-Wendepunkts im Vertrieb“ auf Quartalsebene schwer vorherzusagen ist, hat der Vorstand bewusst eine breitere Prognosespanne mit einer robusten Sicherheitsmarge festgelegt.

Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Getrieben von der Mission „Let’s make media better“, bietet Verve verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die bessere Ergebnisse für Werbetreibende und Publisher liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf aufstrebende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Privatsphäre hat Verve eine fortschrittliche ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA angewiesen zu sein. Dank ihrer starken Differenzierung und Exekution hat Verve in den letzten fünf Jahren eine jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von 32 Prozent erzielt und im Jahr 2025 einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 22 Prozent erreicht. Die operative Hauptpräsenz von Verve liegt in Nordamerika und Europa; das Unternehmen ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien (ISIN SE0018538068) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinfo: info@fnca.se.

