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29.04.2026 19:00:03

029 Group SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025


EQS-Media / 29.04.2026 / 19:00 CET/CEST

Berlin, 29. April 2026. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle, gibt die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts 2025 bekannt. Die 029 Group SE weist für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -2.334.332 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss von EUR 334.207). Dieses Ergebnis wurde unter anderem durch den im Zusammenhang mit der Veräußerung der Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. erfassten Buchverlust beeinflusst.

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von einer strategischen Weiterentwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft hat ihre Investitionsstrategie weiter auf Plattformunternehmen mit Real-Estate-Bezug ausgerichtet und zentrale Portfoliomaßnahmen umgesetzt. Dazu zählt insbesondere die vollständige Veräußerung der Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. sowie der Erwerb einer Beteiligung an der Periskop Partners AG, die gemeinsam mit Limestone Capital künftig das Fundament der Plattformstrategie bildet.

Geschäftsführer Leon Sander kommentierte das Geschäftsjahr wie folgt: „Das Geschäftsjahr 2025 war für die 029 Group SE von einer konsequenten strategischen Weiterentwicklung geprägt. Mit der Veräußerung der TRIP-Beteiligung und dem Einstieg bei Periskop Partners haben wir unser Portfolio gezielt auf Plattformunternehmen mit Real-Estate-Bezug ausgerichtet. Gleichzeitig haben sich unsere bestehenden Beteiligungen operativ weiterentwickelt. Wir bleiben fokussiert auf den langfristigen Aufbau von Wert durch eine disziplinierte Kapitalallokation.“

Der Geschäftsbericht 2025 ist verfügbar unter: https://www.029-group.com/de/investor-relations.



Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle. Die Gesellschaft entwickelt und unterstützt Plattformen und Marken, die neue Formen des Lebens, Arbeitens und Reisens adressieren. Mit einem aktiven Investitionsansatz konzentriert sich die 029 Group auf Unternehmen, bei denen sie durch ihr Netzwerk, ihre operative Expertise und ihre Plattformstruktur einen nachhaltigen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

 

029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin
E-Mail: ir@029-group.com
https://www.029-group.com/



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Emittent/Herausgeber: 029 Group SE
Schlagwort(e): Finanzen

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Unternehmen: 029 Group SE
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