Assicurazioni Generali Aktie

Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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08.10.2026 14:41:42

08.10.2026 - 02:32

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Assicurazioni Generali SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 23,09 -0,52% Assicurazioni Generali SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

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