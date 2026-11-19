Die Telekommunikationsfirma aus Montabaur hatte auf zusätzliche Frequenzen gehofft, um ihr eigenes Netz verbessern zu können. Doch die drei etablierten Handynetzbetreiber Deutsche Telekom Vodafone und O2 wollten nichts abgeben und die Bundesnetzagentur greift nicht hart durch - das geht aus einer nun bekanntgewordenen Behördenentscheidung hervor.

Den etablierten Netzbetreibern kam finanziell zugute, dass die Bundesnetzagentur eine Auktion und Neuvergabe von Frequenzen im Jahr 2025 abgesagt und verschoben hat, bestehende Frequenzrechte wurden um fünf Jahre bis Ende 2030 verlängert. 1&1 blieb außen vor. Nun entschied die Behörde, dass es dabei bleibt und 1&1 kein etablierter Netzbetreiber Frequenzen abgeben muss.

Stattdessen verpflichtet die Bundesnetzagentur Vodafone zu National Roaming für 1&1 - dort, wo 1&1 keine eigenen Antennen hat, werden die Kunden mit Antennen von Vodafone verbunden. Dafür zahlt 1&1 Miete. Allerdings hat die Firma aus Montabaur ohnehin schon einen National-Roaming-Vertrag mit Vodafone, es ändert sich also nichts. Die Netzagentur sieht durch die Entscheidung keinen Kostennachteil für 1&1 und das Ziel eines chancengleichen Wettbewerbs gefördert.

Brüssel soll helfen

"National Roaming ist die geeignetste Variante, um eine kooperative Mitnutzung umzusetzen", sagt ein Sprecher der Bundesnetzagentur und verwies auf das National Roaming von Vodafone. "Es braucht keine Umsetzungszeit, um das Roaming zu nutzen und es entstehen keine weiteren Einrichtungskosten." Eine Vodafone-Sprecherin wertet die Behördenentscheidung positiv - sie sei sachgerecht und ausgewogen.

1&1 kritisiert die Entscheidung hingegen scharf und kündigte eine Beihilfe-Beschwerde in Brüssel an. Man werde sich an die EU-Kommission wenden, um prüfen zu lassen, ob eine unzulässige staatliche Beihilfe an Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefónica vorliege.

Die Frequenzen seien ein öffentliches und knappes Gut von erheblichem wirtschaftlichem Wert - den drei etablierten Netzbetreibern seien sie ohne wettbewerbliches Vergabeverfahren gegen jährliche Gebühren deutlich unterhalb ihres Marktwertes zugeteilt worden, heißt es von 1&1. "Als Folge muss 1&1 auch in Gebieten, die bereits mit eigenen Antennen versorgt sind, weiter auf eigentlich unnötiges, aber kostenträchtiges National Roaming im Vodafone-Netz zurückgreifen."

Milliardenschwere Investition ins Netz

1&1 ersteigerte im Jahr 2019 erstmals Nutzungsrechte für Mobilfunk-Frequenzen, um das vierte deutsche Handynetz aufzubauen - damals verpflichtete sich die Firma zur Zahlung von 1,1 Milliarden Euro. Nach einem schleppenden Start kam der Ausbau in die Gänge, die Antennen der United-Internet-Tochter erreichen inzwischen 37 Prozent der deutschen Haushalte, am Jahresende sollen es 40 Prozent sein. Dort, wo 1&1 kein eigenes Netz hat, steht Vodafone als National-Roaming-Partner bereit.

Bei der für 2025 erwarteten Auktion wollte 1&1 nachlegen und sich "Low Band"-Frequenzen sichern, die weit reichen und gut hineinkommen in Gebäude. Im März 2025 entschied die Netzagentur sich für eine Verlängerung der Nutzungsrechte um fünf Jahre. Dafür werden Gebühren fällig - für die Firmen ein gutes Geschäft, denn die Auktionskosten wären vermutlich deutlich höher gewesen. Dieser mutmaßliche finanzielle Vorteil der Platzhirsch-Netzbetreiber ärgerte den Neueinsteiger 1&1.

Immerhin machte die Bundesnetzagentur dem Unternehmen aus Rheinland-Pfalz zarte Hoffnungen, doch noch Zugriff auf Frequenzen zu bekommen: Die Behörde legte fest, dass die etablierten Netzbetreiber mit 1&1 über Frequenzen verhandeln sollten, um möglicherweise etwas Spektrum abgeben. Das taten sie, die Verhandlungen verliefen aber im Sande - anderthalb Jahre später macht die Behörde den Deckel darauf.

Via XETRA gewinnt die 1&1-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 24,50 Euro.

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BONN/MONTABAUR (dpa-AFX)