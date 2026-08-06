United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Sinkende Kundenzahl
|
06.08.2026 09:17:38
1&1-Aktie leichter: Kundenzahl sinkt - Umsatz und Gewinn legen dennoch zu
Der Umsatz der ersten sechs Monate stieg im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro und damit etwa so stark wie am Markt erwartet. Dabei lag der Service-Umsatz mit rund 1,8 Milliarden Euro gut ein Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut fünf Prozent auf 383 Millionen Euro.
Zurückzuführen ist dies auf einen deutlich niedrigeren Verlust im Segment Enterprises & Networks, in dem 1&1 Kosten für den Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes verbucht. Analysten hatten hier im Mittel etwas mehr auf dem Zettel. Je Aktie verdiente 1&1 wegen geringerer Abschreibungen mit 17 Cent und damit 13 Cent mehr als ein Jahr zuvor.
Im XETRA-Handel am Donnerstag verliert die 1&1-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 18,70 Euro.
/err/stw/zb
MONTABAUR (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu United Internet AG
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet with successful first half-year of 2026 (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: United Internet mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
05.08.26
|Ausblick: United Internet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|19,84
|0,10%
|United Internet AG
|23,78
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.