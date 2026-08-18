1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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Beteiligung aufgestockt 18.08.2026 10:06:38

1&1-Aktie mit Kurssprung: Kaufauftrag von United Internet beflügelt Spekulationen

1&1-Aktie mit Kurssprung: Kaufauftrag von United Internet beflügelt Spekulationen

Die Aktien von 1&1 haben sich am Dienstag deutlich erholt.

Via XETRA notierten die Papiere zuletzt 4,83 Prozent im Plus bei 19,98 Euro. Am Vorabend wurde durch eine Mitteilung bekannt, dass der Mutterkonzern United Internet beziehungsweise dessen Vorstandschef Ralph Dommermuth einen bis zum 30. Juni 2027 laufenden Kaufauftrag für bis zu 6 Millionen 1&1-Papiere platziert haben. Die Aktien von United Internet legten rund 2 Prozent zu.

Dommermuth führt gleichzeitig 1&1. Mit der Order sollen zu marktschonenden Konditionen seine Interessen gewahrt werden. Übersetzt heißt dies einem Börsianer zufolge wohl, dass Dommermuth mit United Internet bei 1&1 eine direkte Beteiligung von 90 Prozent anstrebe, um mit einem "Squeeze-out" die Kleinaktionäre herauszudrängen.

Derzeit hält United Internet 86,46 Prozent der fast 176,8 Millionen 1&1-Aktien. Der für die Indexzusammensetzung der Deutschen Börse maßgebliche Streubesitz beträgt 13,43 Prozent, wobei 4,51 Prozent allerdings beim Investor Norman Rentrop liegen.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: 1&1 AG

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