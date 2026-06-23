Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.06.2026 10:00:00
1.000.000 Kilometer im MINI Cooper D: Jubiläumsfahrt zum Produktionsort Oxford und der Start einer neuen Mission.
1.000.000 km in 12 Jahren im MINI Cooper D +++ Rekordleistung mit erstem Motor und einem Verbrauch von 2,95 l/km +++ MINI Besitzer erreicht am 20. Juni 2026 im Werk Oxford die Jubiläumsmarke, pünktlich zum 25. Geburtstag des modernen MINI +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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