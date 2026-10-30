1,000 Units of Enterprise Products Partners Pay $2,240 a Year. Here’s What the Latest Earnings Say About Whether That’s a Safe Passive Income Stream.

If you own 1,000 units of Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), you'd collect $560 each quarter, or $2,240 per year. That's at the master limited partnership's (MLP) current distribution rate of $0.56 per quarter ($2.24 annually), a 5.7% yield at its recent unit price. It's the kind of steady paycheck income investors want from a pipeline business.

It's easy to take this income for granted. The MLP's recent third-quarter report is a good time to ask a harder question: Does it generate enough cash to comfortably cover this payment? Here's a look at what the high-yield dividend stock's recent earnings tell us about the safety of its payout.

Image source: The Motley Fool.

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