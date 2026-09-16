Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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16.09.2026 18:07:00
1,12 Milliarden US-Dollar: Infineon will Spezialspeicher abstoßen
Winbond plant den Kauf von Infineons Produktlinien rund um die nicht flüchtigen Speichertypen NOR-Flash und F-RAM.
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