1.200 Euro im Visier: ASML-Aktie vor Quartalsbericht so teuer wie nie zuvor

Die Anleger haben ASML am Dienstag und damit schon einen Tag vor den Quartalszahlen ein Rekordhoch beschert.

Nach einem Anstieg bis auf fast 1.200 Euro gleich zu Handelsbeginn behaupteten die Aktien des Chipausrüster zuletzt ein Plus von 0,9 Prozent auf 1.188,60 Euro.

Mit einem Wertzuwachs von 29 Prozent im noch jungen Jahr 2026 führen sie die Gewinnerliste im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 an. Die Marktkapitalisierung des wertvollsten europäischen Unternehmens steuert somit auf 500 Milliarden Euro zu.

Erst Anfang Januar hatte Analyst David Dai von Bernstein Research ASML als seinen Favoriten in der europäischen Halbleiter-Branche für 2026 genannt. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus.

AMSTERDAM (dpa-AFX)