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18.10.2026 12:08:39
1.800 Festnahmen bei Protesten in Frankreich
PARIS (dpa-AFX) - Während der landesweiten Proteste in Frankreich mit gewalttätigen Ausschreitungen sind nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez 1.800 Menschen festgenommen worden. Alleine in Paris wurden laut Polizeipräfektur 855 Menschen festgenommen. Landesweit seien 500 Polizeibeamte und Feuerwehrleute verletzt worden, wobei es sich dabei um vorläufige Angaben handele, sagte der Innenminister. Es liefen Ermittlungen, um die Verantwortlichen für die Gewalt, Sachbeschädigungen und Plünderungen vor Gericht zu bringen.
Plünderungen und schwere Beschädigungen habe es in Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Straßburg, Grenoble, Nizza, und weiteren Städten gegeben. In Limoges wurde das unter Denkmal stehende historische Rathaus schwer beschädigt. Die Schäden seien immens, insbesondere für Hunderte betroffene Geschäftsleute, sagte Nuñez./evs/DP/zb
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