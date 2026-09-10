1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
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10.09.2026 13:31:53
1-800-FLOWERS.COM Expects 2027 Net Revenue To Slip; Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS), a retailer of gifts and related materials, on Thursday announced that it expects a drop in net revenue for fiscal 2027. However, the company anticipates a surge in annual adjusted EBITDA.
For fiscal 2027, the company anticipates adjusted EBITDA of $10 million to $15 million, which includes around $12 million of additional compensation expense versus fiscal 2026.
For Fiscal 2027, the retailer projects net revenues to decline in the mid-single-digit range.
For Fiscal 2026, the company has posted adjusted EBITDA of $2.9 million and net revenue of $1.503 billion.
FLWS was down by 12.89% at $3.040 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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