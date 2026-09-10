1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
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10.09.2026 13:07:32
1-800-Flowers.com Inc Loss At -$52.30 Mln In Q4
(RTTNews) - 1-800-Flowers.com Inc (FLWS) released Loss for fourth quarter of -$52.30 million
The company's earnings came in at -$52.30 million, or -$0.82 per share. This compares with -$51.91 million, or -$0.82 per share, last year.
Excluding items, 1-800-Flowers.com Inc reported adjusted earnings of -$51.60 million or -$0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.9% to $293.12 million from $336.62 million last year.
1-800-Flowers.com Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$52.30 Mln. vs. -$51.91 Mln. last year. -EPS: -$0.82 vs. -$0.82 last year. -Revenue: $293.12 Mln vs. $336.62 Mln last year.
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