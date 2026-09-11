1-800-FLOWERSCOM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

1-800-FLOWERSCOM präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,82 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei 1-800-FLOWERSCOM ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,820 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,92 Prozent auf 293,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1-800-FLOWERSCOM vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,110 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat 1-800-FLOWERSCOM mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -10,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at