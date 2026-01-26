NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 11:42:00

1 AI Stock Down 14% to Start 2026 That Looks Like an Absolute Bargain Right Now

While most stocks started off strong in 2026, a few have seen sharp price declines. While they aren't all worth snatching up after the sudden fire sale, one that's caught my attention is Adobe (NASDAQ: ADBE).Adobe stock has felt pressure from investors amid the rise of generative artificial intelligence (AI). Perhaps many investors are wondering why you would need to pay for fancy photo-editing software when you could just ask ChatGPT to touch up a photo for you? But Adobe's financial results show it's not only withstanding the pressures of AI but also seeing strong momentum in its own AI products. And with the stock down 14% to start the year, investors should consider buying it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ai Holdings Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Ai Holdings Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 800,00 1,16% Ai Holdings Corp
NOW Inc When Issued 12,30 0,00% NOW Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen