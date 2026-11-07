The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.11.2026 17:00:00
1 AI Stock I'll Buy Hand Over Fist If the Market Crashes
AI stocks have experienced a sharp decline in recent weeks. The Global X Artificial Intelligence & Technology ETF, for instance, is down more than 10% over the past 30 days. Despite the pullback, many AI stocks continue to trade at lofty valuations.
One AI stock, however, appears not only fairly valued, but potentially even cheap despite impressive trailing and expected growth. Many investors don't yet associate this company with artificial intelligence. But rising AI tailwinds are exactly what make this autonomous driving stock attractive long term.
Most consumers regard Uber Technologies (NYSE: UBER) as a transportation company. Investors, however, should consider Uber an AI stock.
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