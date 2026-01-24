Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
24.01.2026 03:11:00
1 AI Stock I'm Buying in 2026 and Holding Forever
With so many companies using artificial intelligence (AI), there's no shortage of AI stocks available to investors.Meta Platforms (NASDAQ: META) is an AI company that I've been loading up on, and I plan to hold it forever. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!