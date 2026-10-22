1 Analyst Says Amazon Stock Has 30% Upside. What's the Bull Case for Buying Amazon Right Now?

Morgan Stanley analyst Brian Nowak recently released a bullish investor note for Amazon (NASDAQ: AMZN) and raised the price target on the company's stock to $350 -- more than 33% upside from its current price.

Amazon has significantly trailed the S&P 500 over the past six months as investors have questioned the broader artificial intelligence (AI) trade amid skyrocketing spending from tech companies. Amazon, for its part, says it will spend $220 billion this year on capital expenditures (capex), mostly for AI.

How could all that spending be worth it for Amazon, and why might now be a good time to buy Amazon stock? It's because the tech giant has significant long-term opportunities in AI chips and cloud computing.

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