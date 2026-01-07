Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.01.2026 10:55:00
1 Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Soars 140% to Join Nvidia and Tesla as a Trillion-Dollar Company
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock generated triple-digit returns in 2024 and 2025. The data analytics company is currently worth $415 billion, but Wedbush analyst Dan Ives says the stock can climb 140% in the next year or two, such that the company achieves a trillion-dollar market value.That would put Palantir in rarefied air. Only 10 U.S. companies, including Nvidia and Tesla, are worth at least $1 trillion. Most Wall Street analysts are less bullish; the stock has a median target price of $200 per share, which implies 15% upside from the current share price of $174.Unfortunately, history says owning Palantir is incredibly risky. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Tesla-Aktie verliert deutlich: UBS hält an Verkaufsempfehlung fest (dpa-AFX)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,38
|-1,10%
|Tesla
|372,70
|0,78%