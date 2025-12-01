Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

01.12.2025 16:30:00

1 Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Hand Over Fist Right Now

There is so much hype surrounding artificial intelligence (AI) right now that some wonder whether the market has entered bubble territory, akin to the internet's early years in the late 1990s. The dot-com bubble ended with a vicious bear market, and some of the most-hyped stocks took years to recover, if at all.History may rhyme, but it's never a word-for-word, bar-for-bar duplicate of the past. Some AI stocks trade at uncomfortably lofty valuations, but others remain strong buys, even today.Streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) is experiencing a slump, having declined nearly 20% from its high. The stock's struggles continued following the company's latest earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
