NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.02.2026 22:31:00
1 Beaten-Down Artificial Intelligence Stock to Buy With $100 Right Now
Some of the top AI stocks of the last few years have been the chipmakers. AI accelerators and graphics processing units (GPUs) are necessary for efficient AI training and inference.More recently, makers of memory chips have seen their share prices climb as demand for the memory components integrated with GPUs has climbed much faster than supply.Investors may be wondering if there are any good AI chip stocks you can buy with just $100. Luckily, it looks like the market is giving investors an opportunity to buy one of the most important AI chipmakers in the market at a price well below $100, and it looks like a great value.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,50
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.