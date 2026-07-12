FuelCell Energy Aktie

FuelCell Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068

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12.07.2026 21:01:00

1 Big Reason to Buy FuelCell Energy Stock While It's Still Under $30

Patient FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) investors have been rewarded thus far this year, with the power plant fuel cell specialist's stock rising more than 187% in 2026 and over 275% in the past 12 months. Shareholders received more good news this week as FuelCell announced a collaboration and memorandum of understanding with Siemens (OTC: SIEGY). Through this partnership, Siemens will support the rapid deployment of commercial projects involving molten carbonate fuel cells designed and produced by FuelCell Energy. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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