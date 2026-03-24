Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.03.2026 22:45:00
1 Brilliant Growth Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Alphabet, and Apple in the $3 Trillion Club
The U.S. is home to nine American companies worth $1 trillion or more, but as I write this, only three are in the ultra-exclusive $3 trillion club:I predict Meta Platforms (NASDAQ: META) will join them within the next three years. The company is using artificial intelligence (AI) to boost engagement on its Facebook and Instagram social media applications, which is driving more advertising revenue.Meta has a market capitalization of $1.5 trillion as I write this, so investors who buy its stock today could double their money if it does join the $3 trillion club.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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19.03.26
|Apple supplier Murata starts US-China rare earths decoupling (Financial Times)
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19.03.26
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17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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13.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab (finanzen.at)
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13.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 620,00
|0,26%
|Alphabet A (ex Google)
|251,40
|-0,28%
|Alphabet C (ex Google)
|250,15
|-0,30%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|18 410,00
|1,15%
|Apple Inc.
|218,65
|0,32%
|NVIDIA Corp.
|154,34
|1,11%
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