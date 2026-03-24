Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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24.03.2026 22:45:00

1 Brilliant Growth Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Alphabet, and Apple in the $3 Trillion Club

The U.S. is home to nine American companies worth $1 trillion or more, but as I write this, only three are in the ultra-exclusive $3 trillion club:I predict Meta Platforms (NASDAQ: META) will join them within the next three years. The company is using artificial intelligence (AI) to boost engagement on its Facebook and Instagram social media applications, which is driving more advertising revenue.Meta has a market capitalization of $1.5 trillion as I write this, so investors who buy its stock today could double their money if it does join the $3 trillion club.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 620,00 0,26% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 251,40 -0,28% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,15 -0,30% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 18 410,00 1,15% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 218,65 0,32% Apple Inc.
NVIDIA Corp. 154,34 1,11% NVIDIA Corp.

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