NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.04.2026 00:02:00
1 Brilliant Growth Stock to Buy Before It Joins Nvidia in the $4 Trillion Club
While the number can change from day to day, there are currently 12 companies with a market cap of $1 trillion or more, but only one is a member of the prestigious $4 trillion club: Nvidia. The company supplies the graphics processing units (GPUs) that kick-started the artificial intelligence (AI) revolution, but some investors are looking ahead to see what comes next. The stock market has pulled back thanks to geopolitical uncertainty, and some are wary of big tech's spending plans, but I remain convinced that Amazon (NASDAQ: AMZN) is poised to join Nvidia in this prestigious club in the years to come.Macroeconomic fears aside, Amazon has laid a solid foundation for growth that will serve the company -- and investors -- well for years to come. Given its multipronged growth strategy, I would submit that Amazon will join the $4 trillion fraternity sooner rather than later.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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