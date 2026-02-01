NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

01.02.2026 15:30:00

1 Brilliant Stock That Nvidia Owns That You Should Buy Hand Over Fist in 2026

Demand for artificial intelligence (AI) data center capacity is insatiable, and hyperscalers and AI companies have been taking up all that's available. This explains why neocloud provider CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has been witnessing stunning growth in its revenue backlog.CoreWeave rents out its dedicated AI data center capacity to hyperscalers such as Microsoft and Meta Platforms, as well as large language model leader OpenAI and other customers. The key parallel processing power in its data centers primarily comes from Nvidia's (NASDAQ: NVDA) graphics processing units (GPUs). But CoreWeave is more than just an Nvidia customer -- the chipmaker recently tightened its relationship with the neocloud provider.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
