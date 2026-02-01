NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.02.2026 15:30:00
1 Brilliant Stock That Nvidia Owns That You Should Buy Hand Over Fist in 2026
Demand for artificial intelligence (AI) data center capacity is insatiable, and hyperscalers and AI companies have been taking up all that's available. This explains why neocloud provider CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has been witnessing stunning growth in its revenue backlog.CoreWeave rents out its dedicated AI data center capacity to hyperscalers such as Microsoft and Meta Platforms, as well as large language model leader OpenAI and other customers. The key parallel processing power in its data centers primarily comes from Nvidia's (NASDAQ: NVDA) graphics processing units (GPUs). But CoreWeave is more than just an Nvidia customer -- the chipmaker recently tightened its relationship with the neocloud provider.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
30.01.26
|KI zieht auf dem Bau ein: Caterpillar und NVIDIA planen die Baustelle der Zukunft (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|NVIDIA-Aktie dennoch etwas tiefer: Mögliche Chip-Freigabe für DeepSeek in China (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)