Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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07.04.2026 20:00:00

1 Chart Investors Needs to See Before Buying Micron Technology Stock

Micron Technology (NASDAQ: MU) has been experiencing incredible demand for its memory and storage products as companies invest in next-gen computing capabilities. Elevated spending as a result of new opportunities related to artificial intelligence (AI) has resulted in some terrific growth for Micron.The demand has been so strong that there has been a shortage of memory and storage products, and Micron has been able to significantly raise prices, accelerating its growth rate. The stock has been soaring in value amid the excitement; it's up around 480% over the past 12 months.But before you rush out to buy the stock, there's one important chart that you need to see first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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