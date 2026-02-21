|
21.02.2026 08:17:00
1 Company Set to Make a Fortune from the $650 Billion Data Center Buildout
With the four major AI hyperscalers set to spend around $650 billion in 2026 on data center capital expenditures, there are a lot of companies slated to cash in. While some may question how much Amazon, Microsoft, Alphabet, and Meta Platforms are spending, the reality is that AI demand is real, and any company not spending as much as they can to establish a foothold in this industry is falling behind.There are several ways to play this spending, but my favorite, by far, is Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM). Taiwan Semiconductor is slated to be a winner regardless of which computing unit is used, making it a no-brainer buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.