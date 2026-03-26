Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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26.03.2026 21:43:00
1 Compelling Reason to Buy Taiwan Semiconductor Stock Like There's No Tomorrow
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is off to a strong start this year, despite the tech sector downturn. It's up 13% year to date as of March 24 due to its crucial role in artificial intelligence (AI) chip manufacturing.TSMC has traditionally had a cyclical business, and after its recent growth, there's concern that the valuation is getting frothy. However, revenue projections indicate that this tech giant still has ample room to grow.Image source: Taiwan Semiconductor Manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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