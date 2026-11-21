Vistra (NYSE:VST) stock was swept up in the artificial intelligence (AI) sell-off in November, but its decline began well before this month's midterm elections. Power producers have faced regulatory scrutiny over rising consumer electricity prices and who foots the bill for data centers' growing energy demands.

With the market weighing the AI data center build-out narrative, Vistra's beaten-down stock is worth buying the dip on before November ends. Here's why.

Image source: Getty Images.

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