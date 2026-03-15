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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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15.03.2026 10:05:54

1 ETF That Could Turn $100 Per Month Into $67,380

I'm tempted to suggest a high-growth exchange-traded fund (ETF) here, but instead I want to offer a top-flight dividend-oriented ETF. Why? Well, I'm considering that the world -- and our economy -- is a little less steady than usual these days, with a war afoot and tariffs and trade wars, too. On top of that, the stock market has delivered double-digit gains in six of the past seven full years (2019-2025). It could be smart to be a defensive investor.So dividends. Healthy and growing dividend-paying stocks offer the potential for stock-price appreciation, just like any stock. And on top of that, they deliver regular income -- which tends to grow over time via dividend increases. It's a compelling proposition in any kind of economy, really.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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