28.01.2026 17:45:00
1 Fintech Stock Set to Rebound in 2026
Some stocks mired in bear markets amount to no more than falling knives, meaning there's risk in trying to catch these battered names while they're faltering. On the other hand, some swooning stocks may be opening the door to opportunity for savvy investors.Fintech company Shift4 Payments (NYSE: FOUR) may be in the latter, more positive category. After tumbling nearly 42% last year, the stock is off to a strong start in 2026, gaining almost 6% since the beginning of the year. In the context of the stock's 2025 slide, 6% doesn't sound like much, but hey, all rebounds need to start somewhere.This fintech stock could pen a 2026 rebound story. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
