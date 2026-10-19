Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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19.10.2026 17:45:00
1 Green Flag and 1 Red Flag for Bloom Energy Investors
While many fuel cell investors are still waiting for their investments to flourish, Bloom Energy (NYSE: BE) shareholders have enjoyed an impressive performance of late. Since the start of 2026, Bloom Energy shares have soared more than 166%.
But it's foolish to assume that simply because Bloom Energy shares have rocketed higher, the stock is a screaming buy. Let's take a closer look at both the good and the bad ahead of the company's reporting of its third-quarter 2026 financial results on Oct. 22.
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