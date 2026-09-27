1 Green Flag and 1 Red Flag for SpaceX Investors

There's a temptation among investors to lump Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) -- aka SpaceX -- into one of two categories.

The first is that CEO Elon Musk is overly ambitious and his goals are unachievable, so the company is doomed to failure and should be avoided at all costs. The second is that Musk is a genius and nearly everything he puts his mind to is a raging success, so buying SpaceX stock while it's just getting started is a wise bet.

The reality is that SpaceX could, eventually, end up somewhere in the middle -- and that means it's important to take a close look at both the good and the bad of the company before jumping to conclusions. Here's one bright green flag, and one dark red one, for the company right now.

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