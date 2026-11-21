Many tech or tech-adjacent companies have seen their valuations surge during the current AI boom. Of course, this has been good for investors who were along for the ride, but one "downside" is how expensive the market has become.

Depending on the metric you're using, the last time the market was this expensive was during the dot-com bubble, which didn't necessarily end with investors throwing confetti. That said, even with the market this expensive, it's not a bad time to pick up a quality growth ETF, especially with notable ones falling over the past month.

One worth considering is the Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ:QQQM), which has thrived over the years but is down over 8% in the past month.

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